Панама, 28 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум. 26 июня в Панаме прошла церемония открытия модернизированного Панамского канала. Через 24 часа после инаугурационного пересечения китайским грузовым судом Cosco Shipping третьего шлюза Панамского канала, 170 кораблей начали движение по каналу. Как заявил в ходе пресс-конференции администратор канала Хорхе Луис Кихано, среди кораблей следует выделить два судна Neopanamax, сообщает La Prensa.

telemetro.com Церемония открытия модернизированного Панамского канала

Кроме этого, Хорхе Луис Кихано заявил, что будет изучаться вопрос о дальнейшем расширении Панамского канала и строительстве четвертого шлюза. Он подчеркнул, что «канал не перестанет инвестировать в свою инфраструктуру». А пока, по прогнозам, доходы от модернизированного канала вырастут в 2025 году до 4 миллиардов долларов. Это в два раза выше, чем теперь, комментирует Prensa Latina.