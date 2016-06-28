Начал работу модернизированный Панамский канал
Панама, 28 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум. 26 июня в Панаме прошла церемония открытия модернизированного Панамского канала. Через 24 часа после инаугурационного пересечения китайским грузовым судом Cosco Shipping третьего шлюза Панамского канала, 170 кораблей начали движение по каналу. Как заявил в ходе пресс-конференции администратор канала Хорхе Луис Кихано, среди кораблей следует выделить два судна Neopanamax, сообщает La Prensa.
Кроме этого, Хорхе Луис Кихано заявил, что будет изучаться вопрос о дальнейшем расширении Панамского канала и строительстве четвертого шлюза. Он подчеркнул, что «канал не перестанет инвестировать в свою инфраструктуру». А пока, по прогнозам, доходы от модернизированного канала вырастут в 2025 году до 4 миллиардов долларов. Это в два раза выше, чем теперь, комментирует Prensa Latina.