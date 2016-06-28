Москва, 28 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Россию депортирован из США гражданин РФ, обвиняемый в организации убийства. В международном розыске Геннадий Гаврилец находился с декабря 1998 года. Соответствующую информации озвучила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

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Депортация 47-летнего Гаврильца состоялась сегодня, 28 июня. Он прилетел в Шереметьево-2, где взят под стражу, в сопровождении сотрудников Иммиграционной службы США.

«Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД России по г. Москве в декабре 1998 года», — сказала Волк.

Решение о выдаче с американской стороны принято в результате предпринятых со стороны Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ усилий.