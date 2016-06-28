Ярославль, 28 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Крестный ход с Казанской Ярославской иконой Божией Матери начался 28 июня 2016 года в Казанском монастыре в Ярославле. Шествие до города Рыбинск в Ярославской области продлится 17 дней и завершится 14 июля, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской епархии.

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В первый день православные прошествуют 9 км от Казанского монастыря в Ярославле до Толгской обители. 29 июня крестный ход проделает 22 км до села Ченцы. 30 июня паломники будут уже в Казанском храме в Тутаеве. 2 июня на автотранспорте верующие проследуют в Рыбинск. 6 июля шествие отправится в обратном направлении.

Ярославский список Казанской иконы связан с событиями Смутного времени. Считается, что чудотворный образ помог ярославцам выстоять в 1609 году во время многодневной осады города поляками и другими сторонниками Лжедмитрия Второго. Ярославль тогда стал одним из главных центров сопротивления интервенции и борьбы со Смутой.

«История крестного хода в Романов-Борисоглебск (Тутаев) из Ярославля с чудотворной Казанской иконой Божией Матери началась в 1761 году и посвящена памяти событий Смутного времени. Икона ежегодно приносилась в город Романов-Борисоглебск, где она была обретена, но в 1781 году горожане обратились с просьбой о дозволении приносить эту святыню за неделю до Пятидесятницы, потому как многие в августе заняты полевыми работами. Указ Ярославской Духовной Консистории от 18 мая 1768 года разрешал изменить сроки. И с тех пор назначение дня для хода в Тутаев зависит от времени праздника Вознесения Господня», — рассказал пресс-секретарь Ярославской и Ростовской епархии иерей Александр Сатомский.

Крестный ход с Казанской иконой был возрожден в 2002 году, но маршрут пролегал только до Тутаева. В 2012 году крестный ход впервые был продлен до Рыбинска.