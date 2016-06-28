Тбилиси, 28 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Срочную военную службу никто не отменял, была лишь выражена позиция, что квоты не должны пополняться со стороны министерства обороны, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя сообщение министра обороны Тинатин Хидашели об отмене призыва на срочную службу в армии.

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Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что такие решения не должны приниматься единолично, одним должностным лицом, их следует рассматривать коллегиально на заседаниях правительства и Совета национальной безопасности.

Президент отметил, что о подписании министром обороны соответствующего приказа он информирован не был. В то же время он выразил готовность к проведению консультаций по данному вопросу.

Следует отметить, что решение об отмене призыва на срочную службу оказалось неожиданностью как для членов правительства, так и для депутатов парламентского большинства. Так, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили назвал это решение Тинатин Хидашели сюрпризом и ошибкой и подчеркнул, что такие решения не должны приниматься одним ведомством, а должны рассматриваться в комплексе.

По его мнению, это решение было ориентировано скорее на политический пиар, чем на нужды оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Тинатин Хидашели сообщила, что подписала приказ об отмене призыва на обязательную военную службу.