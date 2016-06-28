Москва, 28 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Украине необходимо закачать в хранилища 9−10 млрд кубометров голубого топлива для успешного прохождения зимнего периода. Об этом, как передает RT, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на Международном угольном конгрессе.

gazprom.ru Газовый вентиль

«Суммарно им (Украине) нужно закачать порядка 9−10 млрд кубометров газа, — сказал Новак. — Для нормального прохождения зимы, как известно, нужен объем не менее 17−18 млрд куб. газа».

При этом министр добавил, что украинской стороне не обойтись без закупки российского голубого топлива для того, чтобы наполнить подземные газовые хранилища.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 июня министр энергетики России Александр Новак сообщил сотрудникам СМИ, что Российская Федерация ждет от украинской стороны предложений по цене на российский газ. Чиновник заявил, что цена на российский газ для Украины будет зависеть от позиции Киева.

«Все будет зависеть от того, какие будут предложения от украинских коллег, — сказал министр. — В этом смысле, насколько я знаю, сейчас «Нафтогаз» с «Газпромом» в контакте находятся».

Читайте также: Украина ищет новые запасы газа на своей территории