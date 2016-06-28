Чебоксары, 28 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-мае 2016 года родились 6750 человек. Это на 1,1% (или на 75 человек) больше по сравнению с январем-маем 2015 года. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Карл Лемох. Новый член семьи. 1880-е

Среди родившихся 2506 детей (37,1% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 3013 младенцев (44,6%) — вторыми, 929 детей (13,8%) — третьими, 301 ребёнок (4,5%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 22 ребёнка (в январе-мае прошлого года было 23).

По итогам пяти месяцев число умерших превысило число родившихся на 0,5% (в январе-мае 2015 года — на 5,1%). Умерли за указанный период 6786 человек, что 3,3% (или на 232 человека) меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (40,5% всех умерших), внешние причины смерти (13,7%), новообразования (12,4%), болезни органов пищеварения (6,3%) и болезни органов дыхания (5,1%).

В январе-мае текущего года заключено 1779 браков (снижение на 25,1%, или на 595) и зарегистрирован 1661 развод (рост на 1%, или на 16).