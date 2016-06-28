Москва, 28 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Партнеры по Международной космической станции, включая ракетно-космическую корпорацию «Энергия», намерены создать окололунную посещаемую инфраструктуру (платформу), которая позволит в дальнейшем приступить к освоению дальнего космоса, пишут «Известия».

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Как пояснила руководитель пресс-центра «Энергии» Ирина Романова, стороны сформировали сценарий создания платформы и начали обсуждение ее потенциального облика, требования к элементам и используемым интерфейсам.

Предложения по созданию и использованию международной окололунной посещаемой платформы представят руководителям агентств — партнеров по программе МКС, предположительно, в первой половине 2017 года.

Осенью 2014 года была образована группа для изучения возможностей МКС в исследовании дальнего космоса. Интересы партнеров проекта включают изучение пространства вокруг Луны, Марса и астероидов.

Программа освоения земного спутника является стратегической целью отечественной пилотируемой космонавтики. Предполагается, что в 2030 году произойдет высадка космонавтов на поверхность Луны, где в дальнейшем будет основана лунная база. Ее проектирование ведут РКК «Энергия» и ЦНИИмаш.