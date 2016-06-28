Тбилиси, 28 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Одного из кандидатов на должность судьи Верховного суда Анну Долидзе президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил своим парламентским секретарем. Таким образом, пресс-служба президента подтвердила распространенную СМИ информацию об отставке Анны Долидзе с должности заместителя министра обороны.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Ранее президент представил Анну Долидзе и еще две кандидатуры — Нону Тодуа и Тамар Лалиашвили парламенту для утверждения на вакантную должность судьи Верховного суда, но ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов депутатов.

Президент заново представил кандидатуры Ноны Тодуа и Тамар Лалиашвили парламенту и призвал депутатов серьезно обсудить эти кандидатуры.

«Несколько месяцев назад я представил парламенту три кандидатуры судей, но парламент их не утвердил. Все три кандидата — юристы высшей квалификации, и против них в парламенте никто позиции не зафиксировал. Вместе с тем, наш Верховный суд находится в очень сложной ситуации, так как фактически не функционирует коллегия по уголовным делам, потому что там судей нет», — пояснил Маргвелашвили.

Он отметил, что первым поручением, которое президент даст своему новоназначенному парламентскому секретарю Анне Долидзе, будет именно процесс утверждения в парламенте кандидатур на должность судьи Верховного суда.

Президент выразил надежду, что решение по этому вопросу примет именно парламент нынешнего, восьмого созыва. Он заявил о готовности назначения для этого внеочередного заседания парламента.

«По моей информации, парламент собирается в сентябре. Если будет необходимо провести заседание до сентября, я готов поддержать созыв внеочередного заседания и уверен, что парламент отнесется к этому очень важному решению с соответствующим интересом и примет решение», — заявил Георгий Маргвелашвили.