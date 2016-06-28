Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. С начала летней оздоровительной кампании в здравницы Кубани уже отправились более 3 тыс. детей из Донбасса. Покинули на время территорию сопредельного государства южные жители юго-востока Украины через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе ПУ ФСБ России по региону, только через КПП «Успенка» домой вернулись около 300 детей.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Море

Отметим, что областной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС рядом со всеми КПП донского региона, граничащими с украинскими пунктами пропуска, установил модульные палатки. Здесь есть все необходимое для оказания помощи, круглосуточное дежурство несут спасатели, медработники, психологи.

Организация модульных пунктов необходима в связи с большим потоком людей с территории Донбасса во время летних отпусков и школьных каникул. Учитывая установившуюся в Ростовской области жаркую погоду, важно предотвратить беду и оперативно оказать первую медпомощь нуждающимся.

Добавим, что в донском регионе в единственном стационарном пункте временного размещения беженцев находятся около 40 человек, большинство из которых — люди пожилого возраста.