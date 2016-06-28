Ярославль, 28 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. 28 июня Ярославская областная дума утвердила Михаила Крупина на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. За его кандидатуру проголосовали 33 депутата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Крупин

Ранее Михаил Крупин стал лидером голосования комитета по социальной демографической политике и здравоохранению, который и рекомендовал его к назначению на должность. После голосования Михаил Крупин незамедлительно принял присягу, пообещав оправдать доверие и «не подвести».

Как отмечала ярославская общественность, результат рейтингового голосования оказался вполне предсказуем. Свои подписи за выдвижение заместителя председателя правительства поставили 42 депутата — члены фракции «Единая Россия» и трое независимых. Однако в решающий момент «за» высказались не все. Впрочем, на конечном результате это никак не отразилось.

Несмотря на заранее предсказанный итог, представители коммунистической фракции в региональной думе попытались призвать коллег прислушаться к голосу общественности, высказывавшейся против Михаила Крупина.

«Для многих авторитетно мнение бывшего губернатора Ярославской области Анатолия Ивановича Лисицына, который выражает недоумение по поводу того, что на должность детского омбудсмена претендует представитель бизнеса, проталкиваемый правящей партией. Тогда как уполномоченный по правам ребенка должен был независим ни от чего и ни от кого. Региональные общественные организации публично высказывали свой протест против этого назначения, отмечая, что Михаил Крупин ранее не имел никакого отношения к защите детей. Я прошу вас прислушаться к голосу общественности», — обратился к коллегам депутат лидер коммунистов Александр Воробьев.

Член фракции «Справедливая Россия» Ольга Секачева подчеркнула, что сейчас и вовсе водить должность детского омбудсмена нельзя, потому что менять нужно всю систему. Кроме того, по ее мнению, «должность эта больше женская, материнская». Депутат Иван Парамонов с улыбкой напомнил, что российский детский омбудсмен Павел Астахов — мужчина.

«Надо приходить к пониманию, что успешный человек успешен во всем, и Михаил Львович справится», — резюмировал Иван Парамонов.

В целом дискуссия длилась недолго, вероятно, депутаты понимали довольно формальный характер обсуждения. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области был избран со второй попытки. В первом конкурсе никто из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов.

Первый детский уполномоченный Татьяна Степанова ушла в отставку после скандала с убийством приемной девочки в селе Мосейцево. После этого около года функции детского омбудсмена были возложены на регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Краткая биография Михаила Крупина:

08.1989−06.1994: служба в Вооруженных Силах.

10.1992 — 06.1993: экономист ТОО «МоР».

06.1994−11.1996: служба в органах налоговой полиции.

11.1996 — 09.2000: первый советник президента Фонда защиты прав налогоплательщиков.

09.2000−10.2003: начальник отдела, начальник управления, начальник казначейства АО «Костромская ГРЭС».

10.2003−04.2005: директор по корпоративным вопросам, заместитель генерального директора — директор по корпоративным вопросам, генеральный директор ОАО «Конаковская ГРЭС».

04.2005−03.2008: первый заместитель генерального директора ОАО «ОГК-5».

04.2008−02.2009: помощник депутата Ярославской областной Думы пятого созыва.

02.2009−06.2010: генеральный директор ООО «Регион-секьюрити».

07.2010−11.2011: заместитель генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

11.2011−03.2015: председатель Благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии».

03.2015: заместитель председателя правительства Ярославской области.