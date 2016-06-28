Москва, 28 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 28 июня выросли на фоне готовящейся в Норвегии забастовки, в результате которой добыча «чёрного золота» может сократиться, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 10:43 мск баррель Brent с поставкой в августе подорожал на 1,607% до отметки в $47,93. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись до $47,18 за баррель, набрав 1,102%.

В Норвегии надвигается забастовка: начало акции протеста запланировано на 2 июля. Забастовка может охватить несколько предприятий. Около 755 норвежских рабочих из семи нефтяных и газовых месторождений будут участвовать в акции протеста, сообщает Reuters.