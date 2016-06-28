Москва, 28 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Фантастическая картина Роланда Эмериха «День независимости: Возрождение» стала лидером проката в России, собрав в кинотеатрах страны, по предварительным данным, 223 млн рублей, сообщает портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «День независимости: Возрождение». реж Роланд Эммерих. 2016. США Вторжение на Землю

Боевик, повествующий о борьбе землян с масштабным вторжением инопланетных пришельцев, обошел в прокате таких конкурентов, как мультфильм «В поисках Дори» и психологический триллер «Иллюзия обмана 2».

Сиквел известной ленты «В поисках Немо», главным героем которой на этот раз является голубая рыбка Дори, занятая поисками своих родных, собрал в кинотеатрах России 109,8 млн рублей.

На третьем месте по результатам кассовых сборов — детективный триллер Джона М. Чу, продолжающий историю, рассказанную в перовй части «Иллюзии обмана». Выручка ленты «Иллюзия обмана 2» составила 63 млн рублей. Ближе всех к тройке лидеров оказался фильм ужасов «Заклятие 2», собравший в кассах 48,8 млн рублей.