Вологда, 28 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. С начала лета количество сделок на рынке недвижимости региона возросло на 10%. Это позволило риэлторам стабилизировать стоимость квадратного метра, снижавшуюся практически год. В прошлом году рынок жилой недвижимости Вологодской области упал на 40%. Снижение продолжилось и в 2016 году: количество сделок по сравнению с минувшим годом сократилось еще на 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западной палате недвижимости. «Дно» было достигнуто в апреле-мае, после чего рынок стал оживать.

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«Стоимость квадратного метра опустилось до рекордно низкой отметки в 34−35 тысяч рублей за квадратный метр. Дальнейшее снижение стоимости было просто невозможно, так как не покрывало бы себестоимость строительства. Кто собирался приобретать недвижимость, осознали, что «нужно брать» и ниже цен уже не будет. В мае и июне наконец началась динамика на рынке. Количество сделок выросло примерно на 10%, а количество тех, кто пока только приценивается, желает посмотреть те или иные объекты, увеличилось процентов на 20−25%, если сравнивать с началом 2016 года», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM риэлтор Андрей Базылев.

Помимо психологического аспекта повлиял на увеличение спроса на недвижимость и рост реальных доходов населения. По данным Вологдастата, даже при учете нынешней инфляции они выросли в первом квартале года в Вологодской области на 1,5%, а реальные зарплаты за тот же период показали рост в 2,5%.

Увеличение спроса потянуло за собой и стоимость квадратного метра. Так, по оценке риэлторов, средняя цена за «квадрат» на Вологодчине достигла на сегодняшний день 36−36,5 тысяч рублей.

Добавим, что на сегодняшний день на территории Вологодской области работает порядка трех сотен организаций и частных специалистов, занимающихся риэлторской деятельностью.