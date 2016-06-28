Вашингтон, 28 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В США собираются снять фильм по мотивам компьютерной инди-игры Minecraft. Лента выйдет 24 мая 2019 года. Фотографию сценария к картине опубликовал сайт компании Mojang.

Minecraftmain.ru Minecraft

Снимать фильм будет американский актёр, режиссёр сценарист и продюсер Роб Макэлхенни. Он хорошо известен публике по телесериалу «В Филадельфии всегда солнечно» (выходит с августа 2005 года).

Права на экранизацию Minecraft ранее принадлежали киностудии Warner Bros (США). Зритель сможет познакомиться с новым художественным продуктом как в обыкновенных кинотеатрах, так и в IMAX-кинозалах и в 3D-формате.