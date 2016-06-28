Красногорск, 28 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В 2016 году на организацию выпускного бала для своего ребенка родители подмосковных школьников потратили в среднем около 7,5 тысяч рублей. Раскошелиться пришлось на покупку платьев и костюмов, посещение салона красоты и непосредственное празднование в ресторанах и кафе региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер

По словам министра Владимира Посаженникова, выпускные вечера стали практически самодостаточным сегментом рынка в сфере розничной торговли, общественного питания и услуг красоты.

«С учетом того, что в этом году в Подмосковье было 30 тысяч выпускников данный сегмент торговли и услуг можно смело оценить, как минимум — в 225 миллионов рублей», — отметил министр.

По результатам мониторинга цен, выпускной бал обошелся жителям Подмосковья в среднем в 7,5 тысяч рублей.

«Мониторинг цен в предприятиях общественного питания Московской области, ставшими основными площадками для проведения выпускных балов, показал, что средний чек в кафе и ресторанах Подмосковья составил 1,5 рублей на человека. В него вошли холодные и горячие закуски, салат, основное блюдо, десерт и безалкогольные напитки», — пояснил Посаженников.

Еще одной статьей расходов, по словам министра, стала покупка праздничных платьев для девушек, которые в Подмосковье можно было приобрести по цене от 2,5 тысяч рублей. Мужские костюмы стоили, в свою очередь, немного дороже — от 3 тысяч рублей. Цены на обувь начинались от 2,5 тысяч рублей.

«В последнее время вырос спрос на прокат одежды для выпускного вечера, — отметил министр. — Наиболее практичные жители предпочитают не покупать праздничные наряды на один вечер, но брать напрокат. К тому же службы проката сегодня предлагают большой выбор качественной брендовой одежды по приемлемым ценам — от 1500 рублей. При этом уровень цены зависит от категории наряда».

На размер чека также повлияла стоимость услуг в салонах красоты. Например, средняя цена прически к выпускному балу начиналась от 1 тысячи рублей, праздничный маникюр стоил от 500 рублей. Выезд профессионала по макияжу на дом увеличил расходы родителей выпускников как минимум на 1,5 тысячи рублей.

Отметим, что средняя стоимость выпускного бала-2016 в Москве в несколько раз превысила траты семей в Подмосковье. Минимальный «набор» выпускника обошелся родителям школьников в 15 тысяч рублей. Сюда входят праздничный наряд и услуги салонов красоты. Еще столько же собирали в школах на организацию праздничного бала. В отдельных школах чек за обе составляющие бала доходил до 100 и даже 150 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Подмосковье впервые прошел Единый день выпускных балов. Почти в каждом муниципалитете области выпускников ждала обширная развлекательная программа. За порядком в этот день следили сотрудники полиции и представители власти.