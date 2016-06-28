Москва, 28 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Никита Белых, задержанный 24 июня по подозрению в получении крупной взятки, голодает в СИЗО «Лефортово» в ожидании необходимых ему лекарств. Об этом, как передает «РИА Новости», Белых рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Зое Световой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камера СИЗО

«Я голодаю, но не в знак протеста, — говорит губернатор Кировской области. — Жду, пока мне дадут лекарства, которые мне необходимы. Я составил список вещей, которые мне необходимы в СИЗО, жду адвоката, чтобы он передал этот список моей жене».

При этом Белых добавил, что написал следователю заявление, в котором просит разрешить ему встретиться с адвокатом Вадимом Прохоровым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы. Мужчину подозревают в получении взятки в 400 тыс. евро (24,1 млн рублей).

По версии следствия, чиновник получил взятки, чтобы совершить некие действия в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания.

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