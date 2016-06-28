Москва, 28 июня, 2016, 10:22 — ИА Регнум. На сборных пунктах призывников Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском и Приморском краях начала работу автоматизированная система «Паспорт», это оборудование предназначено для записи персональных данных на электронные карты призывников. Система имеет сканер для снятия отпечатков пальцев и цифровую фотокамеру, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Призывники

Ранее персональные электронные карты для военнослужащих ВВО изготавливались в ряде военных комиссариатов Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, персонализированные электронные карты (электронный военный билет) содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты, фотографию, отпечатки пальцев и многое другое. Всего около 59 пунктов. Кроме того, в ходе прохождения военной службы в электронную карту вносится информация о присвоении воинского звания, назначении на воинскую должность и так далее.