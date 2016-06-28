Пекин, 28 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Согласно новому постановлению Госсовета КНР, поставщики приложений должны проверять идентичность всех пользователей, запрашивая номера мобильных телефонов или другую информацию. Запрещается распространять и использовать информацию о пользователях приложений. Кроме того, провайдеры обязаны ввести цензуру и блокировать любого нарушающего ее пользователя, пишет «Чжунго жибао».

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Согласно китайскому законодательству, онлайн-пропаганда экстремизма или терроризма является уголовным преступлением. Запрещается сбор данных о месторасположении пользователей. Поставщикам мобильных приложений запрещено использовать пиратские продукты и нарушать авторские права. Данные пользователей должны храниться в течение 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая органы цензуры Китая удалили контент, размещенный американскими дипломатами на одном из популярных в КНР сайте вопросов и ответов. Власти КНР посчитали, что посольство США с помощью китайских социальных сетей и развлекательных сайтов проводит культурную экспансию.