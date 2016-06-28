Госдума может ввести уголовную ответственность за дискредитацию России
Москва, 28 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за «дискредитацию России или ее органов власти» намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Михеев, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. Аналогичные санкции предусматривается законодательством Белоруссии.
Под дискредитацией России предлагается понимать распространение заведомо ложных, неточных или искаженных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении страны, правовом положении граждан в Российской Федерации, сведений, дискредитирующих Российскую Федерацию или ее органы власти.
Это деяние предлагается карать штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.
Кроме того, за публичную дискредитацию страны с использованием СМИ или интернета предполагается повышенный штраф — до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.
Также депутат настаивает на штрафах в размере до 2 млн рублей за распространение заведомо ложных сведений о стране.