Москва, 28 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за «дискредитацию России или ее органов власти» намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Михеев, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. Аналогичные санкции предусматривается законодательством Белоруссии.

ИА REGNUM Госдума

Под дискредитацией России предлагается понимать распространение заведомо ложных, неточных или искаженных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении страны, правовом положении граждан в Российской Федерации, сведений, дискредитирующих Российскую Федерацию или ее органы власти.

Это деяние предлагается карать штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Кроме того, за публичную дискредитацию страны с использованием СМИ или интернета предполагается повышенный штраф — до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Также депутат настаивает на штрафах в размере до 2 млн рублей за распространение заведомо ложных сведений о стране.