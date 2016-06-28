Оренбург, 28 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Глава Минсельхоза Оренбуржья Михаил Маслов заявил о персональной ответственности глав сельхозуправлений за результаты борьбы с саранчой. «Главными координаторами, несущими персональную ответственность за работу в этом направлении, являются руководители территориальных сельхозуправлений. Они должны работать на опережение, в режиме реального времени знать, где очаги распространения саранчовых вредителей, какова площадь их заселения, сделать акцент при обследовании труднодоступных и заброшенных мест», — подчеркнул он, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

JacekAbramowicz Саранча

Глава ведомства также сказал об необходимости наличия резерва инсектицидов, отслеживания готовности наземной техники для обработки.

«На сегодня есть новые места появления вредителей, необходимо держать их на особом контроле. Нужно быть на связи с сельхозпроизводителями круглосуточно. На данный момент это наша основная задача», — резюмировал министр.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что для борьбы с саранчовыми вредителями принимаются все меры. Обследование по личинкам вредителей проведено на площади 211,1 тыс. га. На заселенной площади 86,7 тыс. га средняя численность личинок составила 4,1 экз. на кв. м. Максимальная численность — 40 экз. на кв. м выявлена в Асекеевском районе на площади 150 га (азиатская саранча).

Площадь, подлежащая химобработкам, на сегодняшний день составляет 18,4 тыс. га (очаги с заселенностью вредителем выше экономического порога вредоносности) в 13 муниципальных образованиях.

Защитные обработки против личинок саранчовых проведены на площади 7452 га в 35 хозяйствах 12 муниципальных образований. К обработкам привлечено 38 наземных опрыскивателей из 522 готовых к обработкам.

Ежедневно проводится фитосанитарный мониторинг по выявлению личинок саранчовых. Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных образований постоянно отправляются сигнализационные сообщения о появлении особо опасных вредителей с указанием рекомендаций и методов борьбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на территории регионе введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза по саранчовым.

В 2016 году из бюджета области выделено 25 млн рублей на приобретение средств защиты растений. Имеется резервный фонд инсектицидов по линии ЧС на сумму 10 млн рублей в 21 муниципальном образовании области в количестве 3435 литров для обработки 45,8 тыс. га. Для обработки федеральных земель в область завезено 800 литров инсектицида для обработки 10,7 тыс. га.