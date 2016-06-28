Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Ветеринары Ростовской области начали проводить «полосатые» рейды. Так, на одном из рынков города Шахты было забраковано девять партий арбузов и дынь. В плодах было обнаружено пятикратное превышение нитратов, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных.

rostoblvet.ru Дыни и арбузы

Специалисты предупреждают, что содержание нитратов в полосатой ягоде не должно превышать 60 мг на 1 кг, в дыне — 90 мг на 1 кг. Но проведенные лабораторные исследования показали, что в партиях на Шахтинском рынке содержание соли азотной кислоты в арбузах доходили до 277 мг на 1 кг, в дынях — до 183 мг на 1 кг.

Но специалисты предостерегают жителей региона не только об опасных бахчевых культурах, но и о появляющихся на прилавках кукурузе, овощах и даже зелени, которые выращиваются также с применением химикатов.

Отметим, что традиционное время старта арбузного сезона — начало августа. Именно с этого времени до октября вероятность найти на прилавках полезные и экологически чистые арбузы наиболее высока. А прежде чем приобретать плоды, нужно спросить у продавца ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию.