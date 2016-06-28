Екатеринбург, 28 июня, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Оперативники ФСБ перекрыли крупнейший канал поставки наркотиков на Урал. Операцию провели сотрудники из Свердловской и Челябинской области, они раскрыли изощрённую схему поставки наркотических средств на территорию Среднего Урала.

Hans Лук

По данным ведомства, поставку наркотиков организовал гражданин Киргизии. Его сообщники воспользовались услугами одной из федеральных транспортных компаний. Фура ехала из Киргизии в Екатеринбург. Внутри находилось несколько посылок с запрещёнными к обороту веществами.

Когда фура прибыла на площадку транспортной компании, оперативники поймали злоумышленника, который ожидал груз и уже заказал транспорт для доставки своего товара к месту хранения. Затем силовики изъяли 52 свёртка с веществом бежевого цвета. Эксертиза уже установила, что это был героин. Его насчитали около 17,5 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, буквально на днях оперативники ФСБ выявили 25 кг наркотиков. Нарковещество было спрятано в репчатом луке.