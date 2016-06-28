Буэнос-Айрес, 28 июня, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что нападающий национальной сборной Лионель Месси не должен покидать команду, сообщает издание La Nacion.

cnmsports.com Лионель Месси

«Месси должен остаться в сборной. У него много сил, чтобы еще долго играть за Аргентину и бороться за победу на чемпионате мира в России», — сказал 55-летний Марадона. Месси выступал за Аргентину с 2005 года, на его счету 55 голов в 112 матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27-летний Месси заявил о своих планах покинуть сборную 27 июня. Нападающий объяснил свое решение поражением команды в финале Кубка Америки, кроме того, футболист переживает, что не смог забить решающий пенальти.

Коллеги по сборной считают, что футболист погорячился со своим решением. Поддержку национальной сборной и Лионелю Месси выразил президент Аргентины Маурисио Макри.