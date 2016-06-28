Рим, 28 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Италии на 87-м году жизни скончался актер Карло Педерсоли, более известный под псевдонимом Бад Спенсер. Об этом члены семьи актера сообщили в его микроблоге в Twitter.

kinopoisk.ru Бад Спенсер

«С большим сожалением вынуждены сказать, что Бад улетел к своему следующему путешествию», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожилой мужчина скончался в понедельник, 27 июня, в своем доме в Риме.

Отметим, что Карло Педерсоли известен телезрителям по ролям в фильмах, снятых в жанре «спагетти-вестерн».