Екатеринбург, 28 июня, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании «Azur Air» из Екатеринбурга до Анапы, прерванный из-за неисправности, отправился к месту назначения в 08:14, сообщает 28 июня Znak.соm.

ptzgovorit.ru Cамолет в небе

Рейс ZF-3001 должен был состояться в ночь на 27 июня, однако отправка самолета, билет на который приобрели 202 пассажира, была отложена на 17 часов. После взлета борт совершил круг над Екатеринбургом, после чего вернулся в аэропорт «Кольцово» по причине неисправности.

По данным пресс-секретаря авиакомпании «Azur Air» Анастасии Матюшиной, во время полета приборы показали наличие неполадки в одной из систем лайнера. В результате пассажиры были отправлены в Анапу резервным бортом. Енисейская транспортная прокуратура приступила к проверке инцидента, уточняет «Авиапорт».