Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2016, 09:29 — ИА Регнум. На Камчатке рост тарифов на коммунальные услуги, запланированный с 1 июля, ожидается ниже уровня инфляции, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Региональной службе по тарифам и ценам (РСТЦ) региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По словам специалистов, показатель роста потребительских цен в крае в прошлом году составил 12.62%. «Кроме того, нынешнее повышение значительно ниже роста тарифов на коммунальные услуги в сравнении с прошлым годом. Плата населения за коммунальные услуги в 2015 году увеличилась в среднем на 11%. В этом году рост тарифов не превысит 6, 5%», — рассказали в РСТЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля на Камчатке заметно вырастут тарифы на электроэнергию. В частности, жителям Петропавловска-Камчатского — крупнейшего города региона, придется платить за киловатт час по 4 рубля 68 копеек. Это на 30 копеек больше, чем сейчас.

Плата за отопление увеличится с 4 340 рублей до 4 570 рублей за Г/калл. Горячее водоснабжение для открытой системы подорожает с 274,13 рублей до 293,06 рублей за кубометр, а в закрытой — с 349,52 до 367,28 за кубометр. Холодное водоснабжение вырастет в цене с 49,35 рублей за кубометр до 50,70 рублей. Водоотведение подорожает с 32,46 до 36,65 рублей.