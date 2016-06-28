Москва, 28 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Нефть оказалась под давлением из-за неопределённости связанной с выходом Великобритании из ЕС и укреплением американского доллара. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, масла в огонь подлили три рейтинговых агентства. Moody's понизило прогноз по долгосрочному рейтингу Великобритании в связи с прошедшим референдумом по выходу из ЕС. S&P понизило суверенный рейтинг Великобритании с «ААА» до «АА», Fitch — с «АА+» до уровня «AA».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 28 июня, в Азии нефть торгуются в зелёной зоне. На 6:16 мск баррель Brent стоит $47,74 (+0,51%). Нефти нужно закрепиться выше отметки $47,90. Тогда к открытию американской сессии она уже будет стоить $48,85», — сказал Антонов.

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«Положительное влияние на неё сегодня будут оказывать ожидания, что отчёт от Американского института нефти в очередной раз отразит сокращение объёмов запасов нефти в США. Отчёт выйдет в 23:35 по мск. В случае общего ослабления доллара США цель по нефти можно сдвинуть с $48,85 до $49,30», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 июня цены на нефть растут на фоне надвигающейся забастовки в Норвегии, которая может сократить добычу сырья крупнейшего производителя Западной Европы, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07:21 мск стоимость марки Brent росла на 1,24% до $48,36 за баррель, цена нефти марки WTI — на 1,3%, до $46,93.