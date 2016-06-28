Париж, 28 июня, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Италии (0:2).

figc.it Победа сборной Италии по футболу над сборной Испании

«В первой половине встречи мы действовали недостаточно смело, а после перерыва пришлось идти на большие риски, — цитирует наставника Sportbox.RU. — Команда, впрочем, заиграла острее, но Италия все равно была лучше, хотя у нас были возможности сравнять счет».

При этом Дель Боске добавил, что он не согласен с мнением о том, что сборная Испании «устала».

«Не думаю, что золотая эра Испании осталась позади — у нас по-прежнему есть эффективная система и стиль, складывавшиеся годами, — говорит футбольный специалист. — Совсем скоро начнется отбор к ЧМ, где нам вновь будет противостоять Италия, это станет для нас новым вызовом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании проиграла матч 1/8 финала сборной Италии. Встреча, прошедшая 27 июня на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 0:2.

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