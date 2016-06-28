Вашингтон, 28 июня, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Накал страстей в ходе предвыборной гонки в США столь велик, что в скором времени Секретная служба может не справиться с охраной претендентов на пост главы государства, передает телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Как заявил бывший сотрудник Секретной службы США Дэн Бонгино, агенты находятся в постоянном состоянии стресса и вынуждены действовать, «как в прифронтовой зоне». Служба работает в обстановке угроз, протестующие делают попытки прорваться к местам выступления кандидатов в президенты.

Так, в марте этого года Дональд Трамп был вынужден отказаться от выступления в Чикаго, а на следующий день в городе Дейтон к сцене, где выступал медиамагнат, пытался прорваться мужчина. В июне 19-летний гражданин Великобритании Майкл Сэндфорд совершил попытку покушения на политика. При этом Трамп — не единственный, с кем происходят подобные инциденты, отмечает телеканал.

Бюджет США выделил $123,5 млн на охрану кандидатов в президенты в 2016 году. Сейчас под охраной Секретной службы находятся бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, Дональд Трамп и Берни Сандерс, а также их родственники. В службе, по данным телеканала, насчитывается около 6,5 тыс. сотрудников, среди которых 2 тыс. техников и администраторов.