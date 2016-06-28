Пекин, 28 июня, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Выступая с речью на Всемирном экономическом форуме «Ежегодный саммит новых чемпионов-2016», так же известном как «Летний Давос», премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет принимать меры по сохранению стабильности на международных финансовых рынках.

newsbookra.com Валютная биржа

«На рынке будут присутствовать некоторые краткосрочные колебания, но мы должны принять меры, чтобы не допустить как стремительного роста, так и обрывистых падений», заявил китайский политик.

Усилия направленные на поддержание финансовой стабильности Китая будут благоприятно влиять на глобальную экономику в целом, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Ли Кэцян неоднократно подчеркивал, что необходимо принять меры для стабилизации глобальных рынков после шока, вызванного выходом Великобритании из ЕС.