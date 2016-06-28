Иркутск, 28 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Чрезвычайный класс пожароопасности лесов накануне зарегистрирован на территории восьми районов Иркутской области, еще в девяти районах установился высокий — IV класс пожароопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие три дня такая ситуация сохранится на большей территории области.

Пожар в лесу

Накануне в лесах Приангарья ликвидировано три пожара на общей площади 165 гектаров. Ликвидация еще шести очагов на площади 283 гектаров планируется сегодня. Локализовано семь пожаров на площади 2 161 гектар, покрытой лесом, и 165 нелесных гектаров, действуют 11 очагов на площади 13 732 гектара, покрытой лесом, и 4 977 нелесных гектаров.

По прежнему не локализованы два пожара общей площадью 11 150 гектаров в военном лесничестве на территории Братского района. На тушение двух действующих и одного локализованного очага на площади 730 гектаров в Байкало-Ленском заповеднике сегодня будут дополнительно доставлены 38 десантников федерального резерва. Прибытие еще 50 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» ожидается завтра. Таким образом, группировка сил в Качугском районе достигнет 157 человек.

На землях лесного фонда за прошедшие сутки зарегистрировано девять вновь обнаруженных пожаров на площади 268 гектаров, покрытых лесом, и 38 нелесных гектаров. Два очага на площади 130 гектаров удалось ликвидировать, семь продолжают действовать. Из ранее обнаруженных возгораний в локализованном состоянии на текущий день перешло по два очага в Качугском, Казачинско-Ленском районах, по одному — в Жигаловском и Чунском районах. Площадь этих пожаров составляет 2 076 гектаров, покрытых лесом, и 165 нелесных гектаров. Действуют три пожара на площади 900 га в Качугском районе и два на площади 2 478 гектаров, покрытых лесом, и 4 939 нелесных гектаров в Катангском районе в зоне космического наблюдения.

В тушении очагов пожаров участвуют 207 парашютистов-десантников, 193 работника лесхозов, 266 мобилизованных граждан, 104 единицы наземной техники. В воздушном патрулировании задействованы два самолета Ан-2, два Як-18, вертолет Ми-8 Министерства обороны России и беспилотный летательный аппарат. В тушении пожаров и переброске личного состава действовали самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и четыре вертолета Ми-8. Еще два самолета Ил-76 Минобороны совершали вылеты на пожар в военном лесничестве. В общей сложности было совершено 26 сбросов воды объемом 282 тонны.

С начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 752 возгорания на общей площади 124,5 тыс. гектаров, в том числе 111,5 тыс. гектаров, покрытых лесом. На аналогичный период прошлого года было 1 075 лесных пожаров на площади 152,6 тыс. гектаров.