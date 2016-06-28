Москва, 28 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Рубль укрепился в начале торгов 27 июня на фоне дорожающей нефти, которая потом подешевела, подтолкнув доллар США к росту. При снижении цен на нефть на 4,52% российская валюта ослабилась к американскому доллару лишь на 1,3%, до 65,65 руб. Падение курса рубля было сдержано неожиданным извинением президента Турции Эрдогана за сбитый российский самолёт Су-24 в Сирии и налоговым периодом, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Сегодня, 28 июня, курс доллар/рубль торгуется в ценовом диапазоне 64,69—65,69 руб. На торгах в Азии нефть дорожает на 0,56%, а значит, у рубля появился шанс вернуться к уровню 64,80 руб.», — сказал Антонов.

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«Во второй половине дня Штаты опубликуют финальный отчёт по ВВП за 1-й квартал. Его влияние на валютный рынок минимальное, поскольку это третья оценка. Повлиять на динамику рубля способен только отчёт по запасам нефти от Американского института нефти, который выйдет в 23:35 по мск. Цель — 64,80 руб., при пессимистическом настроении продавцов — консолидация вокруг уровня 65,05 руб.», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 июня Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара США снизился на 46,99 копейки до 65,0588 рубля. Евро упал на 71,62 копейки и составил 71,9420 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,24% до 48,36 доллара за баррель.