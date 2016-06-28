Москва, 28 июня, 2016, 08:51 — ИА Регнум. С 1 ноября 2016 года у автомобилистов из РФ появится возможность обменять водительское удостоверение в случае утраты или завершения срока действия без посещения ГИБДД — через многофункциональные центры (МФЦ). Как передает «Коммерсантъ», Минэкономразвития РФ уже вынесло соответствующее постановление на рассмотрение правительства РФ.

Ximena-c Водитель. Руль

На сегодняшний день многофункциональные центры (МФЦ) оказывают 22 вида госуслуг: от регистрации по месту жительства до выдачи справок о наличии судимости.

«Еще 94 вида услуг правительство РФ «рекомендует» к предоставлению в МФЦ, включая прием заявлений о доставке пенсии, назначение пособия по беременности, содействие занятости безработных граждан и другие», — говорится в сообщении газеты.

Напомним, что на данный момент обменять или получить водительские права можно в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. Только в прошлом году в подразделения за подобной услугой обратилось более 2,7 млн водителей.

Эксперты уверены, что частичный перенос нагрузки на МФЦ существенно разгрузит регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.