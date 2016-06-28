Вашингтон, 28 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что американские дипломаты, работающие на территории России, находятся под пристальным вниманием российских спецслужб и подвергаются преследованию, причём не только в России, но и за её пределами. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

«За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатическими кадрами в Москве сотрудниками служб и полиции значительно возросли. Другие западные посольства сообщили то же самое», — сказала Трюдо.

Представитель Госдепартамента пояснила, что для ведомства очень важно, чтобы дипломаты за пределами США, а также члены их семей, находились в безопасности. Она пообещала, что на самом высоком уровне поднимался и будет подниматься вопрос об инцидентах, которые несовместимы с защитой, гарантированной международным правом. По словам Трюдо, это — давняя проблема, связанная с Россией.

Причём Трюдо не согласилась с тем, что российские дипломаты подвергаются давлению со стороны властей США. «Претензии России по поводу притеснений безосновательны», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию в западных СМИ, в которой сообщалось: американские конгрессмены обсуждают законопроект об усилении слежки за дипломатами из РФ и ограничении их передвижения. Захарова отметила, что МИД ощущает давление на посольства и консульства РФ в США.

«Сотрудники сталкиваются с препятствиями и запретами. Таких случаев очень много. Мы о них публично не говорим, но регулярно доводим озабоченность властям США», — сказала она.