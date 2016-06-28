Москва, 28 июня, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Brent все так же под влиянием бегства из рисков и неблагоприятной динамики доллара США. В складывающейся ситуации после переоценки суверенного рейтинга Великобритании и снижения прогнозов по темпам роста ВВП в 2017 году до символических 0,2% сложно будет ожидать восстановления глобального спроса на энергоносители, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

huffpost.com Добыча нефти

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«Несмотря на присутствие негативных факторов, у Brent все же есть надежда: отчет по запасам нефти от API будет опубликован уже сегодня, 28 июня, ночью, и внушительное сокращение объемов запасов может на время отправить Brent в район 49,80», — предполагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 июня нефть дорожает на фоне надвигающейся забастовки в Норвегии, которая может сократить добычу сырья крупнейшего производителя Западной Европы, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07:21 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,24% до $48,36 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,3%, до $46,93.