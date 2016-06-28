Москва, 28 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вновь делала попытки спуститься вниз на открытии, однако негативная динамика Brent не позволила рублю продолжить укрепление, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Даже известия о том, что между Турцией и Россией не исключено потепление отношений, смогли лишь кратковременно прибавить рублю 30 пунктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Скорее всего, в течение сегодняшнего дня пара будет вновь оставаться нефтезависимой. Причем пока это будет играть совсем не на руку российской валюте. Опасения инвесторов связаны с негативными ожидания по поводу развития ситуации в Европе: спад темпов роста сулит общее замедление мировой экономики с соответствующим снижением спроса на нефть. Пока на рынках будет царить неопределенность, это может рождать распродажи российской валюты», — пояснила Афанасьева.

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«Однако, вместе с тем, не стоит скидывать со счетов развитие ситуации на геополитической арене: шаги Турции можно воспринимать как начальный этап изменений в расстановке сил в биполярном мире. Если за ними последуют и более лояльные высказывание со стороны европейских политиков, российская валюта может получить хорошую поддержку», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 28 июня. Курс доллара США снизился на 46,99 копейки до 65,0588 рубля. Евро упал на 71,62 копейки и составил 71,9420 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,24% до 48,36 доллара за баррель.