Чита, 28 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Девять воспитанников летнего лагеря «Сосновый бор», расположенного в поселке Атамановка неподалеку от Читы, попали в больницу с пищевым отравлением, сообщает 28 июня Zabinfo.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкальского края.

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По предварительным данным, у ребят пищевая токсикоинфекция, они помещены в Краевую клиническую больницу.

Точный диагноз медики смогут назвать после получения результатов анализов. Четыре ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, у пятерых детей — легкая степень отравления.

«Все дети чувствуют себя нормально, лечение получают в полном объеме», — отметили в Минздраве. Родители остальных воспитанников приезжают в лагерь, чтобы забрать детей домой.