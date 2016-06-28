Нью-Йорк, США, 28 июня, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Представители Volkswagen и власти США пришли к соглашению о выплате немецким автоконцерном $14,7 млрд за нарушение экологических показателей на территории Соединённых Штатов, сообщает The Associated Press.

9news.com.au Логотип компании Volkswagen

Достигнутая договорённость поступила на рассмотрение федерального суда в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). В ближайшее время о ней будет объявлено официально.

Уточняется, что $10 млрд будут потрачены на ремонт или выкуп автомобилей, реализованных немецким концерном на территории США. Речь идёт о 475 тысячах машин, снабжённых таким программным обеспечением, которое позволяет владельцу обходить экологические нормы по содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Также руководству автоконцерна придётся выплатить до $10 тысяч американским покупателям этих автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года выяснилось, что на целый ряд автомобилей Volkswagen с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 гг., было установлено ПО, которое позволяло обходить национальные экологические стандарты.

В ноябре 2015 года американские власти заявили, что Volkswagen устанавливал ПО, позволяющее обходить экологические стандарты, не только на автомобили одноимённой марки, но также и на машины Audi и Porsche.