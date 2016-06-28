Лондон, 28 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на референдуме 23 июня победили сторонники выхода Великобритании из состава ЕС, такой поворот событий, который уже привел к потрясениям по всему миру, не означает, что выход Соединенного Королевства из ЕС неминуем, сообщает Foreign Policy.

datacenterdynamics.com Выход Великобритании из состава ЕС

Так, отмечает издание, решение избирателей, проголосовавших на референдуме, не носит обязательного для властей характера, являясь исключительно рекомендацией. Для выхода из Евросоюза нужно заявить об этом в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения. Пока желающих пойти на этот шаг нет.

Даже активные сторонники выхода призывают не спешить с таким решением. В частности, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал 27 июня к спокойствию и заявил, что Великобритания должна остаться частью общего европейского рынка на таких же условиях, как и Норвегия. Данную мысль тем не менее в Брюсселе сразу же отвергли.

Поэтому официальный Лондон может просто проигнорировать желание 52% избирателей Великобритании, не поддержав решение следующего премьер-министра о выходе из ЕС в силу статьи 50. Соединенное Королевство может также начать переговоры со своими партнерами по ЕС о том, как страна может остаться в составе блока на новых условиях.

Три месяца, которые имеются в распоряжении британских законодателей благодаря решению премьер-министра страны Дэвида Кэмерона уйти в отставку, дают им некоторую свободу действий для отказа от результатов референдума. И тому есть прецеденты.

В частности, летом 2015 года в Греции прошел плебисцит, на котором избиратели отвергли пакет жестких мер экономики, предложенных Брюсселем в обмен на пакет финансовой помощи в размере $95 млрд. Тогда референдум оказался попыткой премьер-министра страны Алексиса Ципраса выторговывать себе условия получше, считает издание. Эта попытка провалилась, и, чтобы избавить свою нацию от дальнейших мучений, Ципрас принял условия Брюсселя.

Такая же судьба ожидала результаты всенародного голосования в Ирландии в 2008 году, когда граждане страны отвергли поправки в Лиссабонское соглашение, с помощью которых упрощалась передача полномочий от Дублина Брюсселю. Новое соглашение было подписано через год.

Может получиться так, что Кэмерон пытается использовать референдум в качестве козыря на переговорах. Так уже было в случае с Афинами, которые были на грани того, чтобы выйти из ЕС летом 2015 года. Вместо того чтобы просто выставить Грецию вон из блока, как грозилась сделать Германия, страны-члены продолжали переговоры и в конце концов принудили Афины согласиться на пакет мер, причем более жестких, чем те, за которые Брюссель выступал изначально. Иными словами, между финансовым крахом и компромиссом Греция выбрала компромисс, на него же может пойти и Великобритания.

В свою очередь, лидеры крупнейших стран — членов ЕС, а также высокопоставленные чиновники блока отметили, что пока Лондон не заявит о своем желании выйти из Евросоюза официально в силу статьи 50, никаких неофициальных переговоров не будет.

По словам экспертов, в ходе встречи Кэмерона с его коллегами из стран — членов ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель попытается прийти с главой британского правительства к компромиссу.

«Меркель не хочет наказывать Соединенное Королевство за его решение, — отмечает глава Европейского направления центра Eurasia Group Муджтаба Рахман. — Прагматизм Меркель говорит о том, что в конечном счете именно она будет тем, кто задаст тон переговоров с другими лидерами ЕС 28 июня, а также будет вести переговоры и в конечном итоге сделает так, чтобы все стороны участвовали в них».

Вступать в переговоры о сохранении Великобритании в составе ЕС есть смысл обеим сторонам, поскольку Brexit будет иметь негативное воздействие не только на Соединенное Королевство — что видно уже сейчас — но и для экономики всего ЕС. Около 45% британского экспорта, направляющегося в ЕС, окажутся под ударом, как и 16% экспорта из ЕС в Соединенное Королевство. А ВВП ЕС сократится на $3 трлн.

Не стоит забывать о единстве и самого Соединенного Королевства, в котором Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар могут провести собственные референдумы. Шотландия уже, как сообщает BBC, ведет переговоры о создании альянса, который войдет в ЕС. В результате чего может получиться так, что Соединенное Королевство лишится своих составных частей, которые решат остаться в ЕС.

В свою очередь, сторонники сохранения Великобритании в составе ЕС в британском парламенте уже ищут поддержку для проведения нового референдума, в поддержку которого уже высказался бывший глава британского правительства Тони Блэр.