Канберра, 28 июня, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Австралийские ученые повторно исследовали так называемый «глубокий череп», найденный в середине прошлого века в пещере Ниах на острове Борнео. Сходство обладателя черепа с сегодняшними жителями острова говорит о более раннем заселении Азии современным человеком, сообщает издание Frontiers in Ecology and Evolution.

theconversation.com Фрагменты «глубокого черепа», найденные в пещере Ниах на острове Борнео

После обнаружения загадочного черепа в 1958 году специалисты предположили, что древние жители Борнео имели сходство с современными тасманийцами, а следовательно, могли быть предками аборигенов Австралии.

Также была озвучена версия о том, что первые люди заселили Азию около 50−45 тыс. лет назад. При этом миграция проходила в две волны: сначала туда переселились предки аборигенов, после чего часть из них вытеснили современные азиаты.

Однако теперь череп, который ранее считали принадлежавшим юноше, изучили в условиях лаборатории. Оказалось, что его обладателем была взрослая женщина. То есть древний обитатель Борнео был похож на современных жителей острова, а не на жителей Австралии, что ставит под сомнение и теорию о двух волнах переселения в Азию.

О том же говорят и результаты исследований ДНК жителей Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, опровергающие наличие двух волн миграции.