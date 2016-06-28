Красноярск, 28 июня, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В четырех района города Красноярска с 24 по 26 июня было зафиксировано повышенное загрязнение воздуха. По данным мониторинга Среднесибирского управления гидро-метеорологической службы, в данный период в Красноярске были выявлены случаи превышения гигиенических нормативов по взвешенным веществам, то есть пыли, а также гидрофториду и формальдегиду.

Красноярск

Превышение нормы содержания вредных веществ в воздухе было отмечено как на правом, индустриальном, так и на левом, административном, берегу Енисея. В Центральном и Железнодорожном районах загрязнение составило 115% от нормы содержания гидрофторида. В Ленинском и Свердловском районах, содержание формальдегида в атмосфере превысило норму в 2,72 раза, а содержание пыли — в 1,6 раз.

24 июня в Красноярске снова был объявлен режим «черного неба», однако на 25 и 26 июня никаких особых режимов объявлено не было.

Как заявил в интервью ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, местные власти никак не отреагировали на резкое ухудшение экологической обстановки, несмотря на то, что аналогичная ситуация в начале года наделала много шума, и исторгла из уст представителей власти многочисленные обещания.

«Честно говоря, на мой взгляд, ничего не изменилось. Просто в летний период визуально ухудшение качества воздуха менее заметно, поэтому общественность, по факту, ухудшения обстановки просто не заметила, да и СМИ не особенно откликнулись на этот сюжет. Ну, а если проблему не поднимали ни общественники, ни СМИ, то власти предпочли и вовсе закрыть на нее глаза, словно бы ничего и не было», — сказал он.

По словам общественника, чиновники и депутаты предпочли отделаться от людей пустыми декларациями. «Мы говорили с заместителем председателя нашего заксобрания Алексеем Клешко по поводу резолюции, которая была принята весной, что они ее принять — приняли, но вот прошло уже более двух месяцев, а ни один из ее пунктов еще не реализован: исполнительная власть сопротивляется, а законодатели тоже ничего не могут сдвинуть с места. То есть на фоне шума что-то порешали, но в конструктивную плоскость абсолютно ничего не перешло. Короче, воз и ныне там», — подчеркнул Ходос.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим «черного неба» впервые был объявлен в Красноярске в январе. Предприятиям было рекомендовано снизить объемы выбросов, а горожанам не выходить на улицу. Однако предприятия рекомендацию благополучно проигнорировали, а власти не стали настаивать. Ситуация усугубилась в связи с пожаром на целлюлозно-бумажном комбинате, в городе был введен режим ЧС. Проверив действия мэрии, природоохранная прокуратура вынесла представление на имя главы города Эдхама Акбулатова, признав бездействие городской администрации незаконным.