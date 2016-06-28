Красноярск, 28 июня, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Сотрудники красноярской краевой прокуратуры проверили законность предоставления участков в водоохранной зоне озера Большое в Шарыповском районе. Как пояснила ИА REGNUM cтарший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко, строительство в водоохранной зоне ограничивается законом. «Да, строить там нельзя, хотя есть и исключения. Но нарушения, о которых мы пишем, заключаются в предоставлении земли по подложным документам, так что вопрос о вторжении на водоохранную зону пока не встает», — рассказала она.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«При прокурорской проверке установлено, что право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Шарыповский район с. Парная, ул. Советская, 122 расположенного в водоохраной зоне оз. Большое, площадью 2,5 га, зарегистрировано на основании дубликата свидетельства о праве собственности от 1992 года, выданного администрацией Парнинского сельсовета. Согласно записи в дубликате, второй экземпляр свидетельства находится в администрации сельсовета. Однако прокурорской проверкой установлено, что там оригинал свидетельства о праве собственности на указанный выше земельный участок отсутствует», — говорится в сообщении прокуратуры.

Эта территории была разделена на 41 земельный участок и незаконно продана. Аналогичная ситуация наблюдается с регистрацией собственности на земельные участки, расположенные по адресам: Шарыповский район, село Парная, улица Советская, 124 — площадью 2,5 гектара и Советская, 130 — площадью 0,9 гектара.

Причиненный ущерб государству оценивается в 6,2 млн рублей. По итогам проверки прокуратура направила в Шарыповский районный суд три исковых заявления с требованиями об изъятии земельных участков из чужого незаконного владения, которые находятся на рассмотрении.

Однако, как отметила собеседница ИА REGNUM, речи о сносе домов или выселении незаконных владельцев пока не идет. «Пока мы ставим вопрос об изъятии земли из чужого незаконного владения и все. Про выселение в иске нигде не говорится, то есть до этого еще дело не дошло», — сказала она, отметив, что некоторые СМИ сделали поспешные выводы по этому вопросу.

Также решается вопрос о преследовании лиц, виновных в незаконной продаже участков. «Пока закон не вступил в законную силу, мы не можем сказать, кто является виновным лицом. Уголовные дела возбуждены не в отношении конкретных лиц, а по фактам выделения земельных участков по подложным документам. Кто конкретно ответственен за это, предстоит установить следствию», — подчеркнула Пимоненко.

По материалам проведенной проверки следствием возбуждено два уголовных дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).