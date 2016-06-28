Москва, 28 июня, 2016, 08:07 — ИА Регнум. С 1 февраля 2017 года в Российской Федерации (РФ) могут провести первую индексацию пенсионных выплат. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

ИА REGNUM Индексация

Отвечая на вопрос СМИ, когда в стране стоит ждать индексации пенсий, Топилин отметил: «Это (индексация пенсий) всегда с 1 февраля происходит».

27 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на съезде «Единой России» сообщил, что в 2017 году государство вернется к индексации пенсий в полном объеме.

«Мы понимаем, что жизнь становится дороже, — сказал Медведев. — Растут цены на лекарства, на продукты, хотя мы пытаемся их максимально сдержать».

Отметим, что власти РФ приняли решение, что в текущем году с учетом экономической ситуации в стране индексация пенсий, возможно, будет проводиться в 2 этапа. Первый этап прошел: с февраля на 4%. По итогам первого полугодия будет принято решение о возможности второй индексации пенсий.

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