Вашингтон, 28 июня, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц заявил, что Россия в новейшей истории оказалась в состоянии максимальной изоляции: этому способствовала политика президента США Барака Обамы. Шульц сообщил об этом на брифинге накануне, 27 июня. Видеозапись опубликована на сайте YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

«Благодаря международному лидерству нашего президента Россия более изолирована, чем когда-либо прежде в новейшей истории», — заявил Шульц.

Шульц подчеркнул, что санкции, которые были введены в отношении Москвы после присоединение Крыма к России, «привели к уменьшению её экономики на одну шестую». В этой связи официальный представитель Белого дома упомянул решение Великобритании о выходе из состава Евросоюза: Brexit, по его мнению, не отменит продления антироссийских санкций.

«Но наше видение таково, что мы не ожидаем, что референдум в Великобритании будет иметь какое-то влияние на снятие санкций против России», — заявил он.

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Напомним, что санкции в отношении России были введены США и странами ЕС в 2014 году. Инициатором стало руководство США.