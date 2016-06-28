Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Автовладельцам, желающим оставить свой автомобиль на парковке в Ростове-на-Дону, час стоянки будет обходиться 35 рублей. Оплата будет вестись с 1 июля по будним дням с 8:00 до 20:00. Соответствующий проект постановления, который пока еще находится на стадии обсуждения, появился на сайте администрации областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

В эксплуатацию, согласно документу, будет введен первый этап первой зоны. Оператором платных парковок станет ООО «Ростовское парковочное пространство».

Также прописаны цели введения платных парковок. По мнению властей, они помогут эффективно организовать дорожное движение и упорядочить режим парковки транспортных средств на территории донской столицы.

Напомним, что с мая текущего года автовладельцы тестировали работу платных стоянок бесплатно. Воспользовались регистрацией почти 2 тыс. человек. Первый этап предполагает взимание платы за стоянку в парковочных карманах, расположенных по улице Красноармейской от проспекта Ворошиловского до Театрального. Пока предполагается ввести в эксплуатацию 1 тыс. парковочных машиномест, затем планируется расширить сеть до 6,5 тыс. машиномест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовских властей многодетные мамы просят разрешить им бесплатную парковку, так как многим окажется не по карману такая роскошь. «Очень непросто воспитывать троих детей, возить их на различные занятия, дополнительно оплачивая еще и парковку. У нас в городе не так много семей, которые имеют трех и более детей», — попросила горожанка ростовских чиновников. Пока её просьба ответа не нашла.

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