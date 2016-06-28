Киев, 28 июня, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Германия считает необходимым упростить визовый режим ЕС и Украины, а также поддерживать реформы Киева. Об этом 27 июня во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель (фрагмент)

«Украина выполнила много условий для ввода безвизового режима с ЕС. Я думаю, что облегчение визового режима не должно касаться только одной Украины. Это также должно касаться стран, которые выполнили соответствующие условия. Но, конечно, мы понимаем, что для Украины визовая либерализация является приоритетом… Мы готовы предоставить Украине дальнейшую поддержку», — сказала Меркель.

В свою очередь Гройсман напомнил, что Украина выполнила все необходимые условия для получения безвизового режима с ЕС. «Никаких дополнительных требований к Украине не должно быть, поэтому сейчас решение за Европейским союзом», — сказал Гройсман. При этом премьер выразил надежду на то, что безвизовый режим с ЕС реально заработает в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти выполнили все 140 пунктов требований, которые предъявила Европа для ввода безвизового режима. По его словам, летом-осенью 2016 года между Украиной и ЕС заработает безвизовый режим. «Я рассчитываю, что вопрос с безвизовым режимом будет решен уже к лету, ну, может быть, осенью», — заявил Порошенко.