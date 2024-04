Пекин, 28 июня, 2016, 07:44 — ИА Регнум. При составлении рейтинга аналитики World Brad Lab рассматривали объемы прибыли китайских компаний, частоту их упоминания в СМИ и социальных сетях, а также ряд других параметров, позволяющих выделить самые дорогие китайские бренды.

Пятое место в списке заняла компания Haier, которая специализируется на производстве бытовой техники. Годовой оборот компании составил $32,8 млрд. Количество сотрудников в 2015 г. превысило отметку 70 тыс. человек.

На четвертом месте расположилась страховая компания China Life Insurance, основанная в 1949 г. Суммарный объем задействованных активов предприятия составляет около $360 млрд, пишет «Чжунго жибао».

Третью строчку занял Industrial and Commercial Bank of China — единственный банк, вошедший в пятерку лидеров. Третий год подряд Industrial and Commercial Bank of China возглавляет список крупнейших публичных компаний Global 2000. Прибыль банка в прошлом году составила $44,76 млрд.

Второе место занял телекоммуникационный гигант Tencent. Прибыль Tencent за 2015 год выросла на 22% — до $4,49 млрд. Tencent разработал 2 самых популярных в Китае сервиса для обмена сообщениями QQ и WeChat. В конце 2015 г. количество пользователей этих приложений превысило отметку в 1 млрд человек.

Самым известным брендом КНР, по версии китайского агентства World Brand Lab, стала государственная электросетевая корпорация State Grid Corporation of China, основанная в 2002 г. по указу Госсовета КНР. Компания в большей степени специализируется на строительстве и эксплуатации электрических сетей как в самом Китае, так и за рубежом. На внутреннем рынке State Grid обладает монопольным статусом в области транспортировки и реализации электроэнергии. Компания занимает 7-е место в списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 с суммарными активами, превышающими отметку $370 млрд.