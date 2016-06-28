Донецк, 28 июня, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки подразделения ВСУ почти 380 раз обстреляли позиции армии ДНР. Об этом на вечернем брифинге 27 июня заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Басурина, под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Широкая Балка, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Васильевка, Саханка, Коминтерново, Донецк (Петровский район, территория аэропорта), Старомихайловка, Жабичево, Спартак.

Басурин отметил, что под Горловкой (в семи километрах от линии соприкосновения сторон) разведка ДНР зафиксировала местонахождение батареи РСЗО «Град» ВСУ.

«Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава противника вдоль линии боевого соприкосновения. В районе города Артемово отмечено местонахождение вражеской батареи БМ-21 «Град», — сказал представитель военного ведомства.

Он сообщил, что за последние сутки на Донетчине в результате ведения боевых действий получили повреждения 15 жилых домов и участок канала Северский Донецк — Донбасс.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ в населенном пункте Горловка повреждения получили 15 домостроений и нарушено водоснабжение», — подчеркнул Басурин.

Вместе с тем 27 июня спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения. По его словам, на Донецком направлении впервые за несколько недель ВС ДНР не применяли артиллерию. Тем не менее, отметил представитель Киева, противник продолжает вести мощные минометные обстрелы.