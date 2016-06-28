Буэнос-Айрес, 28 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри призвал нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси не покидать национальную команду. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

hoyenfutbol.com Лионель Месси

«Больше, чем когда-либо я чувствую большую гордость за нашу команду, — пишет Макри. — Я надеюсь, что мы (жители страны) сможем и дальше, на протяжении многих лет радоваться присутствию в ее составе лучшего игрока мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что планирует завершить выступления за национальную команду.

«Это очень трудный момент для анализа, — говорит форвард. — Первое, что приходит мне в голову, — мысль о завершении выступлений за сборную. Для меня выступления за сборную Аргентины закончились».

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