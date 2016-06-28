Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2016, 07:02 — ИА Регнум. «Резкий толчок и качает» — так жители Петропавловска-Камчатского описывают в социальных сетях свои ощущения от произошедшего сегодня, 28 июня, на полуострове землетрясения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, толчок действительно был резким и быстрым.

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В филиале Геофизической службы РАН рассказали, что землетрясение произошло в 15.17 по местному времени (06.15 мск) в районе мыса Шипунский в 88 км от Петропавловска-Камчатского.

«Магнитуда в эпицентре, который залегал на глубине 86 км, составила 5,7. В краевом центре толчок ощущался силой до 3 баллов», — отметили сейсмологи.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.